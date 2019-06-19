المدينة المنورة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة للتوعية الفكرية والعلمية بفرع الوزارة بالمدينة المنورة، ملتقى دعوي للنساء بالمدينة المنورة خلال الفترة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر شوال لعام 1440 هـ، بمشاركة نخبة من الداعيات، ويستهدف الملتقى أكثر من ألفيْ شاركة وبثلاث لغات غير اللغة العربية وهي الإنجليزي، والأردو، والملايو.كما يناقش الملتقى عددًا من المحاور تتركز حول الوسطية والاعتدال تقدمنه عدد من الأكاديميات، ويتضمن الملتقى معرضًا للكتب والمنشورات الدعوية.ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والمناشط الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة لتبصير الناس بأمور دينهم، وبث الوعي الفكري السليم البعيد كل البعد عن الغلو والتطرف والإرهاب.// انتهى //11:07ت م0036