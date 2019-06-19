لندن 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساستقرت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم، بعد أن سجلت أفضل نتائج في خمسة أشهر في اليوم السابق بفضل تصريحات قوية لرئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، بشأن السياسات أشارت لاحتمال العودة لشراء سندات وخفض أسعار الفائدة.وتسببت كلمة المسؤول الأوروبي في انخفاض اليورو، مما دفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للصعود نحو 02 % . وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر عند مستوى إغلاق أمس الثلاثاء، رغم أن مؤشر قطاع البنوك الشديد التأثر بأسعار الفائدة ارتفع 0.7 % .وتلقت الأسواق الدعم من أنباء استئناف الصين والولايات المتحدة، محادثات التجارة قبل اجتماع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين باليابان الشهر الجاري لتنتعش الآمال بتهدئة التوترات بين الجانبين.// انتهى //12:12ت م0054