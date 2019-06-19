‏ ظهران الجنوب 16شوال 1440 هـ الموافق 19يونيو 2019 م واسدشّن محافظ طريب محمد بن سعيد بن عامر، أمس , انطلاق فعاليات صيف طريب 1440 هـ الذي تنظمه بلدية المحافظة .واشتمل الحفل الذي حضره رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والأهالي وزوار المحافظة، على تدشين مبادرة “حسن الوفادة” التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، حيث وضعت خطة متكاملة لتنفيذ المبادرة.ورحب المحافظ بزوار المحافظة ،داعيا الجميع بمشاركة في جميع البرامج والفعاليات الصيفية، مثمناً الدور الكبير لبلدية طريب ورئيسها في نجاح هذه الفعاليات .كما اشتمل الحفل على العديد من البرامج, وعروض الخيل العربية الأصيلة, وبرنامج الأطفال بنادي الحي بالمحافظة, والعديد من المعارض للجهات الخيرية والأهلية والحكومية, وأوبريت وطني, وألوان شعبية والعديد من القصائد الشعرية .// انتهى //12:15ت م0056