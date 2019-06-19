الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة العربية السعودية الدكتور أوصاف سعيد .ورحب الزياني بالسفير الهندي بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده في المملكة العربية السعودية, متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الخليجية الهندية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء رئيس الشؤون السياسية بقطاع الشؤون السياسية والمفاوضات تركي المكراد .// انتهى //12:16ت م0057