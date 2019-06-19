الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسنظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقره بالرياض خلال الفترة 15 - 16 شوال 1440 هـ، ورشة عمل بعنوان " التواصل في النزاع المسلح والأزمات الإنسانية "،قدمتها مدير التواصل القانوني والإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر "دورثيا كرمتاس" بحضور عدد من الخبراء والمختصين من منسوبي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وناقشت الورشة عدد من المحاور و الموضوعات المهمة في ميدان العمل الإنساني والإغاثي مثل فهم القانون الإنساني الدولي، وتقديم نبذة عن منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي، والتواصل والأثر في النزاع المسلح، والتقارب بين الهلال والصليب الأحمر الدولي في الحالات المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.// انتهى //12:16ت م0058