بيروت 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسالتقى رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون اليوم في القصر الرئاسي ببعبدا، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، والوفد الدبلوماسي المرافق.وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة لا سيما في سوريا وموضوع النازحين السوريين ومؤتمر الاستانة.ونقل الموفد الرئاسي الروسي إلى الرئيس عون دعوة الرئيس الروسي لحضور لبنان الاجتماع المقبل لمسار الاستانة التفاوضي للحل السياسي في سوريا، في نهاية يوليو المقبل.// انتهى //12:17ت م0059