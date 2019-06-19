الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة شؤون الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض غداً، ندوة بعنوان أبرز صفات المتقين وأثرها على الفرد والمجتمع، يشارك فيها الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومطارد بن دخيل العنزي، في جامع الإمام تركي بن عبدالله - رحمه الله - بمدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.ومن المنتظر أن يقوم سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ماجاء في الندوة، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور، فيما سيتولى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض، بث ونقل المحاضرة مباشرةعلى تويتر periscope.tv/dawazizia .// انتهى //12:19ت م0060