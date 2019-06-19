الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة اليوم في الرياض، المديرة العامة للإدارة العامة لشؤون دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإسبانية إيبا مارتينث بمناسبة زيارتها للمملكة، بحضور سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة البارو ايرانثو .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين مجلس التعاون وإسبانيا في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء رئيس الشؤون السياسية في قطاع الشؤون السياسية والمفاوضات تركي المكراد .// انتهى //12:22ت م0063