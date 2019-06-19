بيروت 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسواصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الغارات الوهمية التي ينفذها فوق بعض المدن والقرى جنوب لبنان.وأفادت مصادر أمنية اليوم، أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق اليوم فوق النبطية واقليم التفاح منفذا غارات وهمية على علو متوسط ، كما خرقت مقاتلات حربية إسرائيلية أجواء مدينة صيدا الجنوبية وحلقت في أجواء المدينة على علو متوسط .// انتهى //12:23ت م0064