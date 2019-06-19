سياسي / الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق مدينة النبطية الجنوبية
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
بيروت 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس
واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الغارات الوهمية التي ينفذها فوق بعض المدن والقرى جنوب لبنان.
وأفادت مصادر أمنية اليوم، أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق اليوم فوق النبطية واقليم التفاح منفذا غارات وهمية على علو متوسط ، كما خرقت مقاتلات حربية إسرائيلية أجواء مدينة صيدا الجنوبية وحلقت في أجواء المدينة على علو متوسط .
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12:23ت م
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