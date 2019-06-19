الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية, وحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, احتفل المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية بمحافظة الدرعية أمس, بمرور عشر سنوات على إنشاء المعهد وتخريج الدفعة العاشرة البالغ عددهم 120 متدربًا من تخصصات تقنية التكييف والإلكتروميكانيكال وتقنية الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية وتقنية الإلكترونيات وتقنية الأجهزة المنزلية والخدمة التقنية للعملاء.

وبدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, تلاها كلمة المدير التنفيذي للمعهد الدكتور إسماعيل بن محمد مفرح، رحب فيها بمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا يويمورا ,ورئيس لجنة المديرين في كلية نيبون للهندسة باليابان شيغيرو جيبا، وعدد من ملاك وممثلي الشركات وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمعهد ورؤساء الدوائر الحكومية بمحافظة الدرعية وأولياء أمور المتدربين.

ونوه بالجهود التي يبذلها المعهد في إطار التدريب بإشراف ياباني ترجمة للشراكة السعودية اليابانية, مقدمًا شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني ولصندوق تنمية الموارد البشرية لدورهم الكبير و المتنامي في متابعة و تطوير ودعم المعهد.

بعدها ألقى المتدرب عمر باوزير كلمة الخريجين, أشاد فيها بالدور الذي يقوم به المعهد في التدريب التقني على أيدي مدربين أكفاء وخبراء يابانيين على أن يقوم وزملاءه الخريجين بخدمة وطنهم وشركاتهم وبيئات أعمالهم بكل أمانة وإخلاص.

ثم ألقى سفير اليابان كلمة نوه فيها بالعلاقات بين البلدين الصديقين وما ترتب عليها من برامج نقل التقنية إلى المملكة، مشيرًا إلى أن اليابان تعد الشراكة مع المعهد في تطوير وتأهيل الكوادر السعودية في المجالات الفنية و التقنية ترجمة لرؤية المملكة 2030.

بعد ذلك ألقى رئيس لجنة المديرين بكلية نيبون للهندسة في اليابان أكد فيها استمرار والتزام الكلية بدعم التدريب التقني و الفني بالمعهد بما يحتاجه من خطط وبرامج وخبراء وتدريب للمدربين.

بعدها ألقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كلمة أشار فيها إلى الدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية لدورها في توطين مجالات العمل الفني و التقني لدى الشباب السعودي الطموح, مؤكدًا سعي المؤسسة للوصول بعدد معاهد الشراكات الى 35 معهداً في قطاعات تقنية و فنية مهمة لقطاع الأعمال السعودي ضمن رؤية المملكة 2030.

وأعرب معاليه عن سعادته بتخريج هذا العدد من الفنيين و التحاقهم بأعمالهم التي تم تدريبهم لأجل أن يكونوا لبنات وطنية مثمرة.

واشتمل الحفل على أناشيد وقصائد وطنية, وعرض للمدرسة اليابانية.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات والدروع على المتدربين المتميزين من هذه الدفعة وعلى نخبة من الخريجين السابقين تميزوا في شركاتهم وأعمالهم, والتقاط الصور التذكارية.

// انتهى //

12:38ت م

0065