الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسدشّنت مكتبة الملك فهد الوطنية التحديث الجديد للبوابة الإلكترونية الرسمية للمكتبة على الشبكة العنكبوتية، وذلك بعد تطويره ليواكب أحدث التقنيات والمعايير العالمية.وجاء التصميم الجديد بمثابة نقلة نوعية في أداء البوابة، حيث يعتمد على التوجه الجديد في تصميم البوابات الإلكترونية الحديثة، الذي يعطي أريحية للمستخدم و متوافقاً مع أجهزة الاتصالات الذكية وسهولة الاستخدام ومطابقاً للمواصفات العالمية، وموائماً لرؤية المملكة 2030 وبرنامجها التنفيذي للتحول الوطني.وتبذل المكتبة جهودها للاستمرار في تحسين وتطوير البوابة وذلك لمواكبة التغيرات والتطورات في هذا الشأن ولتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، إيماناً من المكتبة بأهمية مشاركة المختصين والأخذ برأيهم في هذا الشأن.هذا ودعت مكتبة الملك فهد الوطنية الجميع بالمشاركة في إبداء الملاحظات والاقتراحات حول التصميم الجديد للبوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/Survey.aspx?sid=103// انتهى //12:39ت م0066