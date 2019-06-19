الباحة 15 شوال 1440هـ الموافق 18 يونيو 2019م واسقلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي بمكتبة اليوم، عدداً من ضباط رتبهم، بناءً على الأمر السامي الكريم بتعيينهم بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة .وهنأ العميد البسامي الضباط, متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية وأن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء .من جهتهم عبّر الضباط عن سعادتهم بالترقية، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //12:41ت م0067