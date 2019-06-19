الدمام 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش اليوم، أفراد عشائر الجوالة التابعين لعمادة شؤون الطلاب، وذلك بعد مشاركتهم في معسكرات الخدمة الرمضانية لضيوف الرحمن في شهر رمضان الماضي، وتحقيقهم عدداً من المراكز الأولى على مستوى جوالة الجامعات السعودية.وبارك معالي مدير الجامعة للمشاركين هذه الإنجازات التي تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها العمادة في كل المجالات، مثمناً لهم هذه المشاركة التي تأتي خدمةً لضيوف الرحمن وإعانتهم على قضاء عمرتهم بكل يسر وسهولة، وكذلك تزرع لدى المشاركين الثقة في النفس والاعتماد عليها والعمل على تأكيد خدمة المجتمع من خلال خدمة ضيوف الرحمن وإرشادهم، والعديد من المهام التي أوكلت إليهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.من جانبه أوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي الدوسري، أن جوالة الجامعة حققوا مراكز متقدمة وهي المركز الأول في المبادرات بالدرع الذهبي، والمركز الأول في المقرات والزيارات بالدرع الذهبي، والمركز الثالث في حفل السمر وبالدرع الذهبي، ودرع الخدمة العامة لخدمة المعتمرين المستوى الذهبي، مبيناً أن هذه الإنجازات جاءت لتؤكد حرص إدارة الجامعة والعمادة على تقديم كل السبل والدعم المستمر للطلاب، من أجل أن يظفروا بهذه النتائج المشرفة التي من شأنها رفع اسم الجامعة بين الجامعات السعودية، وهذا ما نحرص عليه بأن يقدم طلابنا كل ما بوسعهم لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة التي سبقها إعداد وتنسيق واختيار واختبارات للطلاب من أجل أن يظفروا بهذه الخدمة الجليلة، وكذلك إقامة المعسكرات الاستعدادية لهم لينخرطوا في الميدان ويقدموا المهام الموكلة إليهم بسهولة، وهذا لا يقتصر على موسم العمرة فقط بل يمتد إلى موسم الحج، حيث سيشارك نادي الجوالة في حج هذا العام امتداداً للمشاركات السابقة بإذن الله.وعبر الدكتور الدوسري عن اعتزاز الجميع وفخرهم بخدمة المعتمرين في شهر رمضان الماضي وفي موسم الحج في كل عام، وهي أمانة ومسؤولية لجميع أبناء هذا الوطن الغالي، حيث يقوم أعضاء النادي بدور مهم للمساهمة مع زملائهم بإرشاد وخدمة المعتمرين الذي يمر بعدة مراحل من أهمها التدريب على مهارات الإرشاد، وإصدار الأدلة الإرشادية، وإصدار الخرائط الإرشادية، وتنفيذ العمليات الإرشادية وتوثيقها، ويعمل الجوال ما يقارب ١٦٠ ساعة بمجموع ٧٦٨٠ ساعة تطوعية لجميع أعضاء النادي لخدمة ضيوف بيت الرحمن، ويشارك 32 فرداً بثلاث فرق كشفية تشرف عليها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //13:35ت م0093