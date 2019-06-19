بغداد 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واستعهد العراق باتخاذ إجراءات رادعة أمنيًا وقانونيًا ضد الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد وباقي المحافظات،وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صحفي لها الأربعاء ، أن القوات الأمنية بكل تشكيلاتها لن تسمح في العبث بأمن العراق والتزاماته، موضحة أن هذه التدابير جاءت نفيذًا لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة الصادر أمس، وأنها كلفت جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف، تمهيدًا لاتخاذ الجهات الأمنية، الإجراءات الأمنية والقانونية الرادعة ضدها.وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح نتيجة سقوط صاروخ كاتيوشا على شركة نفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوب لعراق, وأكدت بإيراد مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.// انتهى //13:37ت م0094