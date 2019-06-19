الأحساء 16 شوال1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسنظمت غرفة الأحساء بالتعاون مع مركز برنامج جودة الحياة أمس ورشة عمل تعريفية ببرنامج جودة الحياة والفرص الاستثمارية للبرنامج، قدمها المدير التنفيذي لتخطيط الأعمال ببرنامج جودة الحياة الدكتور إبراهيم شيرة، بحضور رجال وسيدات الأعمال ورواد الأعمال والمهتمين.وهدفت الورشة إلى التعريف بمركز برنامج جودة الحياة الذي يمكن من تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث مبادرات تعزز مشاركة الفرد والأسرة في (الهوايات، والأنشطة الترفيهية, والثقافية، والرياضية، والترويحية، والأنماط الأخرى) الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة وكذلك تطوير (الهوايات، والأنشطة، والفعاليات المرتبطة به، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي)، وكذلك تمكين البرنامج من تعزيز قابلية العيش وفق معايير أساسية تحقق مستوى مرضياً من المعيشة.وقدم شيرة خلال الورشة عرضاً تعريفياً لرجال الأعمال بإستراتيجيات ومؤشرات برنامج جودة الحياة والمرتكزات التي يقوم عليها وبالفرص الاستثمارية التي يتيحها برنامج جودة الحياة وأهمية مساهمة القطاع الخاص بتحسين جودة الحياة ، مشيرا إلى أن العمل قائم على التنسيق بين البرنامج والهيئة العامة للاستثمار للإشراف على تطوير وتنفيذ جميع الفرص الاستثمارية.وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف بن محمد العرفج بجهود ومبادرات برنامج جودة الحياة 2020 وما يرتبط به من مؤشرات تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم في المملكة ، منوها بأهمية التعريف بالفرص الاستثمارية للبرنامج لرفع مساهمة القطاع الخاص في جودة الحياة.// انتهى //13:40ت م0095