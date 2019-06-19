إسلام آباد 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسلقي جندي باكستاني مصرعه جراء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحون مجهولون اليوم، في منطقة كشمور بإقليم السند جنوب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن عناصر مجهولة الهوية زرعت لغمًا أرضيًا على طريق تسلكه قوات حرس الحدود المأمورة بحماية أنابيب الغاز الطبيعي في منطقة كشمور، وانفجر اللغم الأرضي أثناء مروردورية لقوات حرس الحدود بالقرب منه، مما أدى إلى مقتل الجندي.من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية باكستانية أن وحدة من القوات شبه العسكرية صادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان.وأوضحت المصادر أن القوات شبه العسكرية عثرت على موقع سري لعناصر إرهابية في منطقة "سبّي" بإقليم بلوشستان، وصادرت منه كمية من قذائف الهاون، ومتفجرات وذخيرة، ولكنها لم تتمكن من اعتقال أي عناصر على صلة بتلك الأسلحة والمتفجرات.// انتهى //13:45ت م0097