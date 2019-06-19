بيروت 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيروت اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لارانتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فرشيمين، بحضور السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسبكين.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى بحث ملف النازحين السوريين في لبنان.// انتهى //13:50ت م0100