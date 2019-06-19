فيينا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساستضاف مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بمقره في فيينا، الاجتماع الدولي، الذي عقده الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ميغيل أنجيل موراتينوس، أمس الأول بحضور عدد من القيادات الدينية وممثلي المنظمات الدولية لمواصلة عملية التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة بشأن وضع خطة العمل الدولية لحماية أماكن العبادة، بعد الاعتداءات الإجرامية، بناءً على توجيه الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في إطار عملية تشاورية واسعة وشاملة شرع بها الممثل السامي لضمان قدرة جميع الجهات المعنية الرئيسة على تقديم مساهماتها في خطة ذات طابع عملي سيكون لها أثر كبير في المساعدة على ضمان سلامة من في المواقع الدينية.و أثنى المفوض السامي لتحالف الحضارات في هذا اللقاء على الشراكات القائمة بين الأمم المتحدة بمنظماتها المتنوعة مع مركز الحوار العالمي في مواجهة التحديات الصعبة, مؤكداً أنه كان شاهدًا على تأسيس المركز العالمي، مبدياً تقديره وإعجابه ببرامج المركز المتنوعة ومنصاته القارية في جميع أنحاء العالم واستراتيجيته الفريدة، لبناء الجسور بين الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات لترسيخ التعايش واحترام التنوع وقبول التعددية تحت مظلة المواطنة المشتركة.// انتهى //13:53ت م0101