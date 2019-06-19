الدمام 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية عالي بن عايض القحطاني المعين حديثاً.وبارك سموه للقحطاني تعيينه، مؤكداً أن العمل لخدمة الدين ثم الوطن تكليف وأمانة عظيمة تستوجب مراعاتها والحرص عليها، مشيداً بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمجاهدين لمساندة مختلف الجهات الحكومية لأداء أعمالهم، مؤكداً أهمية الحرص على تطوير الكوادر العاملة لتواكب المهام المطلوبة منها، متمنياً سموه لمنسوبي الإدارة التوفيق والسداد.من جهته عبر القحطاني عن شكره وامتنانه لسمو أمير الشرقية وسمو نائبه على التوجيهات الكريمة، وحرصهما على قيام جميع القطاعات بالدور المأمول منها، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات ستكون حافزاً له ولزملائه في الإدارة لبذل المزيد.// انتهى //14:10ت م0106