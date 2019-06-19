الأحساء 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسضبطت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف 72 مبنى "تحت الإنشاء" أخلّ مالكوها باشتراطات السلامة الإنشائية وإزالة أنقاض مبانيهم، وذلك امتداداً لمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.وأوضح رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم، أن ذلك يأتي ضمن جدولة مستمرة للخطة الشاملة للبلدية لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية ومتابعة تجاوزات مقاولي الإنشاءات خاصةً في المنازل والمباني تحت الإنشاء والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات والتعليمات المتعلقة بالسلامة الإنشائية وتأمين وسائلها حفاظاً على سلامة العابرين والعاملين، تزامناً مع خطط الأمانة الهادفة إلى تفعيل المبادرة الوزارية لإزالة التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني وذلك برفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والمخالفات والحفاظ على النظافة العامة للمدينة.وبين أن البلدية ضبطت عدة مخالفات لأصحاب ( منازل سكنية، ومباني تجارية) لعدم تقيدهم بوسائل السلامة "سواتر" بمحاذاة المباني تحت الإنشاء، إضافةً إلى مخالفات أخرى متعلقة بعدم وضع حاويات جمع وترحيل المخلّفات الإنشائية، فيما تم تطبيق الجزاءات بحق متجاوزي اللوائح والأنظمة البلدية، داعيا إلى أهمية تعاون المواطنين في رفع أنقاض مبانيهم وترحيلها إلى المرادم المعتمدة مع ضرورة التقيد بوضع حاويات رفع المخلفات الإنشائية وكذلك الحواجز أمام المباني تحت الإنشاء.من جانبها صادرت بلدية وسط الهفوف التاريخي 263 كيلوجراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك وأتلفتها، وتم توجيه الإنذارات والإلزام بتصحيح الأوضاع لـ 19 منشأة ( بيع أسماك ) مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين، وذلك تواصلاً لخطط وبرامج المتابعة الشاملة التي تقوم بها أمانة الأحساء لمنافذ الأنشطة الصحية والمهنية.// انتهى //15:04ت م0123