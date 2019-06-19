لندن 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسلقي 45 شخصاً، 31 منهم من قوات النظام السوري و14 منهم من قوات الفصائل المقاتلة ضده، مصرعهم في اشتباكات عنيفة أمس وذلك إثر هجوم شنته قوات "هيئة تحرير الشام" وفصائل معارضة أخرى ضد مواقع لقوات النظام السوري بريف حماة الشمالي"، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان.وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية، في بيان اليوم إلى أن طائرات قوات النظام السوري شنت غارات جديدة على مناطق اللطامنة وحصرايا وتل ملح وأبو رعيدة والزكاة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي والشمالي الغربي.// انتهى //15:05ت م0124