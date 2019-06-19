الخبر 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسافتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أمس, دوار رؤية ٢٠٣٠ بكورنيش الخبر الرابط بين طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز, بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات محمد بن عبد العزيز الصفيان ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وعدد من المسؤولين.ويأتي افتتاح الدوار ضمن مبادرة ‫#نقوش_الشرقية التي يشرف عليها مجلس المسؤولية الاجتماعية، وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة.وأوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي، أن دوار الرؤية أُعيد تأهيله بناءً على توجيه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية وبدعم مستشفيات المانع بالخبر من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، إذ يركز تصميمه على الطبيعة المميزة للمملكة خاصة الصحراء والكثبان الرملية.وأشار إلى أن هذا الدوار هو الأكبر في محافظة الخبر، وتبلغ مساحته 11,300 متر مربع، بطول يبلغ قطره 120م، وعُمل الدوار بطول 90-100 متر تقريباً وأقصى ارتفاع للدوار يصل إلى 11م تقريباً، حيث استُخدمت تقنيات حديثة في تصميمه وصُنِّعت الألواح بأيدي مهندسين ومشرفين سعوديين ذوي خبرات عالية, مبيناً أن هذا المشروع جاء بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف رفع الشراكة المجتمعية بين الأمانة والقطاع الخاص فيما يخدم المنطقة.// انتهى //15:08ت م0125