المنامة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,453.74 بارتفاع قدره 2.32 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 755.84 بارتفاع قدره 4.34 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 9 ملايين و 152 ألفا و54 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونان و328 ألف و402 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 114 صفقة.// انتهى //15:08ت م0126