تبوك 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، ضيوف جائزة سموه للمزرعة النموذجية في موسمها الثامن والعشرين، يتقدمهم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس احمد بن صالح العيادة ، والمدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي.ورحب سموه بضيوف الجائزة، مؤكداً أن الجائزة ولله الحمد ومن خلال مسيرتها حققت الأهداف المرجوة وأصبحت تعكس مستوى تنوع الإنتاج الزراعي بالمنطقة, مشيراً إلى ما تحظى به الزراعة في المملكة من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.وأكد سموه على دور وزارة البيئة والمياه والزراعة واهتمامها بالمزارعين في دعم تنوع الإنتاج الزراعي بالمنطقة.وأعرب المهندس العيادة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ورعايته للزراعة والمزارعين في المنطقة، مشيداً بما حققته جائزة سموه من أهداف كبيرة انعكست على النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، عاداً جائزة سموه للمزرعة النموذجية النواة الأولى في كل ما تسعى إليه الوزارة من تطوير ونهوض بالزراعة في المنطقة.حضر الاستقبال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزرعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع الأفنس الرويلي ، ومدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس عبدالرحمن حنس العتيبي.// انتهى //15:10ت م0127