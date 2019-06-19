بريدة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالجهود التي بذلتها إمارة المنطقة في التجهيز والاستعداد والتنظيم في عقد ورشة العمل التدريبية لنظام الفاكس الرقمي المشفر "تراسل3".وقال سموه: إن عناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والدعم الكبير لتوفير الخدمات والتقنيات المتعددة والمتنوعة في عدة مجالات تأتي في إطار تحقيق المستقبل المنشود الذي يليق بهذا الوطن الغالي، ويحقق رفعة وتطور مملكتنا الغالية وينفذ التطلعات التي تنشدها قيادتنا الرشيدة من خلال هذا الدعم وتحقيق رؤية المملكة 2030.وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما لمسه من منسوبي إمارة منطقة القصيم والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من تكاتف وتعاون لخروج هذه الورشة بالنجاح والأهداف التي يُطمح إليها وإسهامها في إنهاء وتيسير أعمال ومتطلبات أهالي المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الجهود المباركة التي بذلها الجميع لم تكن لولا فضل الله ومنته وتوفيقه لنا جميعاً ومواجهة التحديات في مثل ورش العمل التدريبية هذه, مقدماً سموه شكره للجميع على جهودهم وأن تستمر مثل هذه الورش التدريبية لخدمة أهالي وشباب وفتيات المنطقة خاصة والوطن عامة, سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والنماء الدائم.جاء ذلك خلال استقبال سموه لمنسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها والمشاركين في ورشة العمل التدريبية لنظام الفاكس الرقمي المشفر "تراسل 3" وتكريمه لهم اليوم , في مكتب سموه بمقر الإمارة بمدينة بريدة, بعد انتهاء عقد هذه الورشة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني وبحضور محافظي المحافظات ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة.وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم البالغ لاستقبال سموه لهم وتكريمه إياهم، مؤكدين أن ذلك سيكون حافزاً وداعماً لهم في المستقبل لإقامة وحضور مثل هذه الورش التدريبية التي تخدم المنطقة وأهاليها ، وتساعدهم في تقديم الخدمات لهم في عدة مجالات وقطاعات مختلفة في منطقة القصيم وغيرها ، مشيدين بهذه الروح العالية والإيجابية القوية من قبل سموه نحو تمكين منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها في العديد من ورش العمل التدريبية ، مشيرين إلى أن ذلك كان هو الداعم الحقيقي لهم في مثل هذه الورش ، سائلين الله تعالى أن ينفع بمثل هذه اللقاءات وورش العمل التدريبية لخدمة أهالي وشباب وفتيات المنطقة ليعود على المجتمع وتنميته.// انتهى //15:13ت م0128