الدمام 16 شوال 1440 هــ الموافق 19 يوليو 2019 م واسعقدت الهيئة السعودية للمهندسين، برنامج تأهيلي للطلبة حديثي التخرج، بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بمركز تدريب تحلية المياه في مدينة الجبيل، لمدة 16 أسبوعاً، في أربعة تخصصات هي الهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، وهندسة الأجهزة والتحكم، حيث تم تغطية ما يزيد عن 86% من المقاعد المتاحة في البرنامج المدعوم من هيئة المهندسين حيث تكفلت بـ75 % من قيمة البرنامج عن كل متدرب.ويهدف البرنامج إلى تطوير كفاءة وفاعلية المتدربين، وتنمية مهاراتهم، ورفع قدراتهم في التعامل، وفقاً لمتطلبات سوق العمل، والبيئة المحيطة بهم، كما تم التعرف على المستجدات الدولية والأكواد العلمية في الهندسة، إضافة إلى تنمية مهارات التواصل لديهم.يذكر أن الهيئة تسعى إلى عقد دورات تدريبية وبرامج متخصصة، لتعزيز الدور المهم الذي يقوم به المهندس السعودي، وتنمية مهاراته وتأهيله بحسب متطلبات سوق العمل.// انتهى //15:13ت م0129