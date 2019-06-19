ثقافي/ "خطورة التيارات الفكرية المخالفة والشعارات الحزبية" محاضرة بالقريات غداً
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
سكاكا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف يوم غداً, محاضرة بعنوان " خطورة التيارات الفكرية المخالفة والشعارات الحزبية "، يلقيها الدكتور احمد بن علي الجرفان وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة القريات.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات الفرع للموسم الحالي لتوعية الناس بأمور دينهم وحياتهم اليومية .
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15:14ت م
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