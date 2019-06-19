سكاكا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف يوم غداً, محاضرة بعنوان " خطورة التيارات الفكرية المخالفة والشعارات الحزبية "، يلقيها الدكتور احمد بن علي الجرفان وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة القريات.وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات الفرع للموسم الحالي لتوعية الناس بأمور دينهم وحياتهم اليومية .// انتهى //15:14ت م0130