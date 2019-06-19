الخليل 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وفتشت منازل في عدة مناطق بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت عبد السلام راتب طه، كما اعتقلت الشاب سيف أبو فانوس خلال مداهمتها بلدة يطا جنوبًا، وفتشت منزل الأسير المحرر إبراهيم عيسى الشواهين وعبثت في محتوياته، كما داهمت منازل مواطنين فلسطينيين في بلدة حلحول شمالا واعتقلت عاصم عماد التوايهة.// انتهى //15:15ت م0131