الباحة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام خدمات المياه بمنطقة الباحة المعين حديثاً المهندس ماجد آل فايع، ومدير المياه السابق أحمد القرشي .وفي بداية الاستقبال رحب سموه، بالمهندس آل فايع ومرافقه، متمنياً لهما التوفيق في خدمة الدين والوطن، مشيداً بالجهود التي بذلها القرشي خلال فترة عمله مديراً للمياه بالمنطقة .وثمن سمو أمير الباحة الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالباحة ومحافظاتها .واطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير السنوي الخاص بالإدارة ، مستمعاً لشرح مفصل عن محتوى التقرير وما تضمنه من المشروعات المنفذة والتي تحت التنفيذ والمعتمدة لمياه الباحة في مجالات المياه والصرف الصحي والسدود .من جانبه أعرب آل فايع عن اعتزازه بالثقة الغالية من لدن القيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع لتوجيهاته السديدة لخدمة أهالي وزوار منطقة الباحة.حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //15:18ت م0133