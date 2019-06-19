الرباط 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسحضر معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري أمس, اللقاء الدبلوماسي الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية بالرباط التي استضافت من خلاله لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة العليا للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري.وشكل اللقاء الذي حضره عدد من السفراء، فرصة لتقديم رؤية واضحة حول موضوع "تنظيم الإعلام وتعميق الديمقراطية في المغرب" والعديد من موضوعات الساعة.// انتهى //15:45ت م0137