محايل 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واستفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي مركز الرعاية الصحية الأولية والمجمعات التعليمية بقرى بني ذيب التابعه لمحافظة محايل وذلك ضمن جولاته على عدد من المرافق بالمحافظة.واطلع المحافظ خلال الجولة التفقدية على آلية سير العمل بمركز الرعاية الصحية والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة ، كما قام المحافظ بجولة على عدد من المجمعات التعليمية وسجل عدد من الملاحظات .وأكد أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق ، وبمناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم ، وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم .// انتهى //16:49ت م0175