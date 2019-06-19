جدة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واستستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، بطولة ركوب الأمواج بالشراع (كايت سيرف) ، التي تقام لأول مرة بالمملكة ، بالتعاون مع اتحاد الملاحة الشراعية والهيئة العامة للرياضة ، وقد بدأ التدريب لخوض هذه البطولة يوم الأحد 16 يونيو وتستمر حتى 20 يونيو، فيما سيبدأ السباق الفعلي يومي 21-22 يونيو الحالي ، وذلك انطلاقاً من شاطئ "يام" الذي افتتح مؤخراً بالمدينة الاقتصادية ، ليوفر تجربة الاستمتاع بمختلف الأنشطة والرياضات البحرية الشيقة والمتنوعة.وسوف تشهد بطولة المملكة الأولى لركوب الأمواج بالشراع (كايت سيرف) مشاركة 70 محترفاً، وسيتم تكريم أول ثلاثة فائزين من قبل لجنة تحكيم مختصة عالمية وفق شروط وأحكام محددة ، كما يصاحب البطولة فعاليات وأنشطة ترفيهية وألعاب مائية وشاطئية مختلفة تناسب جميع أفراد العائلة ، مع توفير عربات الطعام التي تقدم وجبات متنوعة ، إضافة إلى تكامل منظومة الخدمات والمرافق العامة المحيطة.وأعرب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، أحمد بن إبراهيم لنجاوي ، عن سعادته بالتعاون المشترك مع اتحاد الملاحة الشراعية والهيئة العامة للرياضة ، التي تأتي امتداداً للتعاون المشرك والبناء مع جميع الجهات الحكومية ، مؤكداً على أن ذلك يعد دليلاً جلياً للمدينة الاقتصادية على استضافة أكبر الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والعالمية المختلفة ، التي تشهد زخماً في الإقبال ، نظير الإمكانات اللوجستية والبنية التحيتة المتقدمة ، فضلاً عن المرافق السياحية والترفيهية المتنوعة والمنشآت الرياضية عالمية المعايير ، تماشياً مع الرؤية الطموحة 2030 ،بضرورة تحفيز وتطوير صناعة الترفيه والرياضات الواعدة بالمملكة.// انتهى //16:54ت م0179