اجتماعي / ست مدارس تستقبل 1552 طالباً في (صيفي ) بيشة
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
أبهـا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس
بدأ 1552 طالباً وطالبة في 6 مدارس بتعليم بيشة دراسة الفصل الصيفي هذا الأسبوع بعد أن استكملوا تسجيل المقررات الأسبوع الماضي في محافظات بيشة و بلقرن و تثليث.
وأوضح رئيسي شعبتي المقررات محمد بداح القحطاني وعفاف الخبتي أن الطلاب والطالبات بدؤوا بالدراسة الفعلية في المقررات التي تم اختيارها وتسجيلها لهم منذ الأحد الماضي و يقوم على تدريسهم 80 معلما ومعلمة.
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16:55ت م
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