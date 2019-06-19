أبهـا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسبدأ 1552 طالباً وطالبة في 6 مدارس بتعليم بيشة دراسة الفصل الصيفي هذا الأسبوع بعد أن استكملوا تسجيل المقررات الأسبوع الماضي في محافظات بيشة و بلقرن و تثليث.وأوضح رئيسي شعبتي المقررات محمد بداح القحطاني وعفاف الخبتي أن الطلاب والطالبات بدؤوا بالدراسة الفعلية في المقررات التي تم اختيارها وتسجيلها لهم منذ الأحد الماضي و يقوم على تدريسهم 80 معلما ومعلمة.// انتهى //16:55ت م0181