الدمام 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي اليوم، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم، بحضور عضو مجلس الإدارة بغرفة الشرقية بندر بن رفيع الجابري، والملحق التجاري بسفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية سادات حسن، وأمين عام الغرفة عبد الرحمن الوابل، إذ تبادل الطرفان وجهات النظر حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأوضح رئيس غرفة الشرقية خلال اللقاء أهمية العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، متناولاً الفرص التي توفرها المملكة للمستثمرين، والبيئة الايجابية والمبادرات التي توفرها رؤية المملكة 2030.من جهته، شدد السفير الأفغاني على اهتمام الحكومة الأفغانية بتنمية القطاع الاقتصادي والتجاري وفتح قنوات وحرصها على تعزيز العلاقة مع دول الخليج والمملكة بالمقام الأول، منوها بالفرص الاستثمارية في مجالات التعدين في أفغانستان التي يقدر حجمها بأكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي، التي يمكن للمستثمرين السعوديين وغيرهم الاستفادة منها.وأشار إلى الزيارة المرتقبة للوفد التجاري السعودي إلى كابول، وكذلك زيارة الوفد التجاري الأفغاني للمملكة وذلك خلال الشهر المقبل، مؤكدًا مشاركة أفغانستان في المعرض الزراعي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العام المقبل، مستعرضاً أهم المشاريع الضخمة في أفغانستان كخط السكة الحديدية الذي يربطها بآسيا الصغرى.// انتهى //16:55ت م0182