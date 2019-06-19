طريب 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

أطلق محافظ طريب محمد بن سعيد بن عامر أمس، الفعاليات والبرامج التي تنظمها المحافظة ضمن فعاليات صيف عسير لهذا العام تحت شعار "مرحبًا ألف في عسير"، بحضور مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومشايخ وجمع من الأهالي، وذلك في المركز الحضاري بمحافظة طريب.

واستقبل محافظ طريب ومديرو الإدارات الحكومية والأهالي، الزوار والمسافرين القادمين عبر المداخل الرئيسية للمحافظة بالورود والهدايا والعبارات الترحيبية والملصقات المضمنة "مرحباً ألف في عسير" ، مقدماً لهم أجمل الترحيب وعبارات حسن الوفادة التي أطلق مبادرتها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مطلع الشهر الماضي لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها وتجسيد العادات الشعبية الأصيلة المتمثلة في الكرم والأخلاق النبيلة والعادات والتقاليد لتشمل جميع المحافظات والمراكز.

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة, حيث ألقى محافظ طريب محمد بن عامر كلمة أعلن خلالها انطلاق فعاليات صيف طريب لعام 1440 هـ داعياً جميع أطياف المجتمع النبيل للمشاركة فيها.

ثم شاهد الحضور فيلماً تعريفياً عن المحافظة وأبرز البرامج الصيفية المقامة لهذا العام وما تتميز به من معالم سياحية وتراثية، كما ألقيت عدد من القصائد الشعرية, ثم أدت الفرق الشعبية لون الزامل ثم أوبريتاً فنياً بعنوان "السعودية العظمى" تضمن عددًا من اللوحات التي تحكي النهضة التنموية التي تشهدها المحافظة.

// انتهى //

17:05ت م

0188