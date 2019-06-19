جدة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واساستضافت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم، أعمال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الإشرافية للمهرجان المسرحي الجامعي "الخامس" ، لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، وذلك في عمادة شؤون الطلاب بالجامعة .ورأس الاجتماع عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، حيث نقل خلال الاجتماع شكر وتقدير معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية مثل هذه الاجتماعات التي تؤكد على الروابط المتينة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة ، وتمد جسور التواصل والتعارف وتبادل الآراء.وضمت اللجنة عضوية كلاً من عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني ، ورئيس التعليم العالي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور محمد بن حمد التويجري، والدكتور أسامة بن عبدالله الجودر من جامعة البحرين ، والدكتور زاهر بن بدر الغسيني من جامعة السلطان قابوس ، والدكتور علي بن حسين المهدي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت ، والدكتور أحمد بن صالح العجيري من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، والدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري وكيل العمادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية ، والأستاذ عبدالله بن عمر باحطاب مدير الأندية الطلابية بالعمادة.وناقش الاجتماع التصور الخاص باستضافة جامعة الملك عبدالعزيز للمهرجان في نسخته الخامسة الذي سيرعاه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، وسيقام خلال الفترة من 8 ـ 14 جمادى الآخر 1441هـ بالجامعة ، وعرّج على شعار المهرجان ومعايير مشاركة كل جامعة ، وحدد الاجتماع ومواعيد استلام النصوص المسرحية وتشكيل لجنة خاصة بها لاختيار العروض المقبولة في المهرجان ، كما أوصت بعقد اجتماع للجنة الفنية للوقوف على آخر الاستعدادات .عقب ذلك قامت اللجنة الإشرافية بزيارة القاعات والمسارح التي سيقام فيها المهرجان ، حيث أبدت إعجابها بالإمكانات التي تتمتع بها الجامعة ، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم لمعالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لدعمه واهتمامه بالمسرح الجامعي ، كما شكروا عمادة شؤون الطلاب على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .// انتهى //17:05ت م0189