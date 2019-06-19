جدة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسرفع موسم جدة "بحر وثقافة" من نسبة الإقبال على المطاعم ووسائل الترفيه التي يختزلها الموسم عبر 150 فعالية محلية وعالمية، وحرصت اللجنة المنظمة على استقطاب أرقى المطاعم العالمية التي تروق لجميع الأذواق والأعمار، موظفة التجارب الجديدة غير المسبوقة في كلٍّ من الوجهات الخمس الرئيسية المقام فيها الموسم الذي تستمر فعالياته حتى 15 ذو القعدة المقبل .وكشف عن استقطاب 13 مطعماً عالمياً و157 مشروعاً في مجال المأكولات والمشروبات التي يديرها الشباب السعودي ، والحرص على نشر بسطات وأكشاك تقديم الأطعمة والمشروبات المتنوعة التي تلبّي أذواق مختلف العوائل والأسر ، إضافة لتقديم أشهى الأطباق العربية والبحرية وسط الاستمتاع بأجواء جدة ومعالمها الحضارية والتاريخية .ويعد موسم جدة أحد مواسم السعودية التي تهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم، ودعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني ، فضلاً عن تعزيز جهود الدولة في تمكين شباب الوطن ، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي .يذكر أن الوجهات الخمس الرئيسية لموسم جدة هي : مدينة الملك عبدالله الرياضية ، والمنطقة التاريخية بمحافظة جدة - التي تتباهى بتاريخها وسط جدة ناشرة عبق الماضي ، وقد أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو - ، وكورنيش الحمراء ، والواجهة البحرية ، ومنطقة أبحر، وذلك عبر طيفٍ واسعٍ من الفعاليات والأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية تناسب مختلف الفئات العمرية .// انتهى //18:20ت م0199