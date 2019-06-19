الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واستعادل نادي شنغهاي اس آي بي جي الصيني مع ضيفه تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي 1-1 اليوم على استاد مدينة شنغهاي ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.وتقدم تشونبوك موتورز بهدف موون سيون مين في الدقيقة الأولى، قبل أن يسجل شنغهاي هدف التعادل بواسطة وانغ شينتشاو عند الدقيقة (39).وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على استاد كأس العالم في جيونجو.// انتهى //18:20ت م0200