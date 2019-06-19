لندن 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسعقد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون اليوم في لندن محادثات مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.ووصف موريسون في بيان رسمي المحادثات "بالقيمة"، مبيناً أنها تناولت عدة جوانب بخصوص عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية من أبرزها أهمية مقترح حل الدولتين.كما جدد المسؤول البريطاني خلال اللقاء التزام بلاده المطلق تجاه إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.// انتهى //18:22ت م0202