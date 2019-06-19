الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام على رتبة ( جندي ) للعام الهجري 1440هـ .ولمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة ( أبشر - التوظيف ) على الرابط : www.jobs.sa .// للصحف // // انتهى //18:23ت م0204