عام / إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام على رتبة ( جندي ) // للصحف //
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الأمن العام على رتبة ( جندي ) للعام الهجري 1440هـ .
ولمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة ( أبشر - التوظيف ) على الرابط : www.jobs.sa .
// للصحف // // انتهى //
18:23ت م
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