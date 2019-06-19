رياضي / إعلان مواعيد انطلاق وختام دوريات الدرجة الثانية والشباب والناشئين والبراعم
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم مواعيد انطلاق وختام منافسات دوريات الدرجة الثانية والشباب والناشئين "للدرجتين الممتازة والأولى "والبراعم للدرجة الممتازة للموسم المقبل.
وسينطلق دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بتاريخ 11 / 10 / 2019 م ، ويختتم بتاريخ 10 / 4 / 2020 م , فيما سينطلق دوري درجة الشباب تحت 19 عاماً للدرجة الممتازة بتاريخ 16 / 11 / 2019 م , ويختتم 18 / 4 / 2020 م , فيما سينطلق الدوري نفسه لفئة الدرجة الأولى بتاريخ 28 / 9 / 2019 م ، ويختتم بتاريخ 22 / 2 / 2020 م , وتنطلق بتاريخ 27 / 9 / 2019 م منافسات دوري الناشئين تحت 17 عاماً للدرجتين الممتازة والأولى وتختتم بتاريخ 17 / 4 / 2020م للدرجة الممتازة وبتاريخ 21 / 2 / 2020 م للدرجة الأولى.
وسينطلق دوري البراعم تحت 15 عاماً للدرجة الممتازة بتاريخ 27 / 9 / 2019 م ، ويختتم 10 / 4 / 2020 م , على أن ينطلق دوري البراعم تحت 13 عاماً للدرجة الممتازة بتاريخ 25 / 10 / 2019 م، ويختتم بتاريخ 6 / 3 / 2020 م .
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