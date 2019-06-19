الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم مواعيد انطلاق وختام منافسات دوريات الدرجة الثانية والشباب والناشئين "للدرجتين الممتازة والأولى "والبراعم للدرجة الممتازة للموسم المقبل.وسينطلق دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بتاريخ 11 / 10 / 2019 م ، ويختتم بتاريخ 10 / 4 / 2020 م , فيما سينطلق دوري درجة الشباب تحت 19 عاماً للدرجة الممتازة بتاريخ 16 / 11 / 2019 م , ويختتم 18 / 4 / 2020 م , فيما سينطلق الدوري نفسه لفئة الدرجة الأولى بتاريخ 28 / 9 / 2019 م ، ويختتم بتاريخ 22 / 2 / 2020 م , وتنطلق بتاريخ 27 / 9 / 2019 م منافسات دوري الناشئين تحت 17 عاماً للدرجتين الممتازة والأولى وتختتم بتاريخ 17 / 4 / 2020م للدرجة الممتازة وبتاريخ 21 / 2 / 2020 م للدرجة الأولى.وسينطلق دوري البراعم تحت 15 عاماً للدرجة الممتازة بتاريخ 27 / 9 / 2019 م ، ويختتم 10 / 4 / 2020 م , على أن ينطلق دوري البراعم تحت 13 عاماً للدرجة الممتازة بتاريخ 25 / 10 / 2019 م، ويختتم بتاريخ 6 / 3 / 2020 م .// انتهى //18:31ت م0207