الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسقرر المدرب لويس أنريكي التخلي عن مهامه كمدرب لمنتخب إسبانيا لكرة القدم لأسباب عائلية، وسيحل بدلاً منه مساعده روبرت مورينو بحسب ما أعلنه اليوم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس.وقال روبياليس في مؤتمر صحافي بمقر الاتحاد في لاس روساس بضواحي مدريد: "أبلغنا لويس أنريكي أنه لن يستمر كمدرب، وقرر الاتحاد الإسباني منح ثقته لروبرت كمدرب".وتولى أنريكي (49 عاما) الإدارة الفنية للمنتخب عقب الخروج من دور ثمن النهائي للمونديال الروسي الصيف الماضي، لكنه غاب عن وظيفته منذ مارس الماضي "لأسباب عائلية قاهرة" بحسب الاتحاد الإسباني.// انتهى //18:34ت م0208