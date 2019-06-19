بريدة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، محافظ الرس حسين العساف بإقامة مهرجان الشنانة السياحي بشكل سنوي، وفعاليات سياحية أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية لما يخدم أهالي محافظة الرس والمناطق القريبة منها، والاستفادة من موقع برج الشنانة التاريخي وأهميته في تاريخ توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.وأكد الأمير فيصل بن مشعل على ضرورة تأهيل المعالم الأثرية القريبة من برج الشنانة، والبيوت الطينية المجاورة له ، والمحافظة عليها للاستفادة منها في مهرجان الشنانة السياحي ، والعناية بكل ماهو حول موقع برج الشنانة التاريخي الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مباركاً سموه كل مبادرة تخدم هذا الموقع التاريخي المهم وتساعد على إقامة مهرجان سنوي فيه.وأشاد سموه بجهود تطوير موقع برج الشنانة التاريخي وتعاون الأهالي والبلدية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حاثاً على بذل مزيد من الاهتمام والعناية، وإقامة هذا المهرجان بالموقع بشكل سنوي لاسيما وأنه أصبح مزاراً سياحياً مميزاً.// انتهى //18:37ت م0209