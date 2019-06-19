اقتصادي / جامعة جدة توقع مذكرة تعاون مع شركة الشعيبة للمياه والكهرباء والشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة
الأربعاء 1440/10/16 هـ الموافق 2019/06/19 م واس
جدة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس
وقعت جامعة جدة اليوم مذكرة تفاهم وتعاون مشتركة مع كل من شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، والشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة (نوماك)، بحضور معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس سليمان السياري ، وذلك بمقر الجامعة بالفيصلية.
وقّع الاتفاقية عن جامعة جدة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف ، ومثل شركة الشعيبة للمياه والكهرباء المدير التنفيذي المهندس فوزي بن مبارك الصعيدي ، والنائب الأول لرئيس الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة المهندس تركي العمري.
وتتضمن مذكرة التعاون التدريب العملي لطلاب جامعة جدة وإكسابهم الخبرة في بيئة مهنية قبل تخرجهم ، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بالطاقة وتحلية المياه ، والمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة بموضوع التعاون.
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18:38ت م
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