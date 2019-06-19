أبها 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسافتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مساء أمس منافسات مونديال منطقة عسير لكرة القدم لفرق الأحياء الذي تنظمه الأمانة على ملعبها بالمشهد في مدينة أبها بمشاركة 1500 رياضي يمثلون 64 فريقاً من مختلف مدن المملكة.وبدأ حفل الافتتاح بعدد من عروض السيرك العالمي وفقرات الضوء والصوت والألعاب النارية, ثم أطلق أمين المنطقة شارة انطلاق المونديال الذي يعد أكبر دوري رياضي صيفي في المملكة، ويشارك في تنظيمه مكتب هيئة الرياضة بعسير و صحة عسير وشرطة المنطقة.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن دعم الدورة يأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وما يوليه من اهتمام لخدمة شباب الوطن واستثمار أوقاتهم، وإيماناً من الأمانة بدورها الفعّال في المسؤولية الاجتماعية، إذ تحرص على استثمار أوقات الشباب من خلال الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها.وقال: "البطولة تتضمن إلى جانب المباريات إطلاق برامج توعوية وثقافية لتعزيز الحرص على الأخلاق الرياضية وأهمية نبذ التعصب في الأوساط الرياضية والشبابية"، مبيناً أن من أهداف الدورة خلق جو تنافسي بإطار تنظيمي ترويحي للشباب وتشجيع فرص التنافس، وإيجاد برامج ترويحية هادفة بالمشاركة مع الشركات والمؤسسات الخدمية لتعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تخدم جميع شرائح المجتمع وتتوافق مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:41ت م0211