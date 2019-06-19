بروكسل 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسرحب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ بإعلان فريق التحقيق المشترك بشان حادث الطائرة الماليزية التي سقطت عام 2014 فوق أوكرانيا وأن أربعة من المشتبه بهم سيتم مقاضاتهم على جرائم تتعلق بإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية /ام اتش 17/.وقال ستولتنبيرغ في بيان نشره مكتبه في بروكسل: إن هذا التطور يمثل مَعلمًا مهمًا في الجهود المبذولة لكشف الحقيقة الكاملة وضمان تحقيق العدالة لمقتل 298 شخصًا من 17 دولة، معرباً عن الثقة الكاملة في استقلالية ومهنية التحقيق والنظام القانوني الهولندي.// انتهى //19:38ت م0215