القاهرة 16 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 19 يونيو ٢٠١٩ م واسزار وفد من اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية اليوم برئاسة حمد بن علي الشويعر سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر، استقبلهم خلالها الملحق التجاري بالسفارة أنور بن عايض بن حصوصه.وتم خلال الزيارة بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والجدوى الاقتصادية منها، وكذلك دور السفارة السعودية في مصر ممثلة بالملحقية التجارية في مساعدة وحماية المستثمر السعودي، والتسهيلات المقدمة من جانب الجهات المعنية في مصر، وذلك في إطار العلاقات الأخوية القائمة بين القطاعين الخاص والعام في البلدين الشقيقين.كما تم استعراض الخدمات التي تقدمها الملحقية التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في مصر، والأنظمة المعمول بها في الملحقية.وأثنى الوفد السعودي خلال الزيارة على جهود سفارة خادم الحرمين الشريفين وملحقيتها التجارية في مصر وما تقوم به من مهام على الوجه المطلوب، وكذلك دورها في المساعدة على تذليل الصعاب التي تواجه المستثمرين السعوديين.// انتهى //19:41ت م0216