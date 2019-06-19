مسقط 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسعقد أصحاب المعالي وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان اليوم اجتماعهم السابع والعشرين برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري.وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع الاقتصاد القائم على المعرفة، واستعراض مؤشرات التنافسية في التقارير الدولية، ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس، ومتابعة تنفيذ الإطار العام للإستراتيجية السكانية. كما اطلعت اللجنة الوزارية على ما وصلت إليه الإجراءات التحضيرية في تنفيذ التعداد التسجيلي الموحد لدول مجلس التعاون المقرر تنفيذه في عام 2020.// انتهى //19:51ت م0219