مكة المكرمة 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسنظمت أمانة العاصمة المقدسة ورشة عمل بعنوان " إعادة توزيع الكوادر البشرية على الوحدات الإدارية المرتبطة بالأمانة " بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.وتهدف الورشة إلى تحليل ودراسة الوضع الراهن للكوادر البشرية بالأمانة وإعادة توزيعهم على الوحدات الإدارية وفق أسس علمية صحيحة بأحدث المعايير العالمية، كما تهدف الورشة إلى تحديد الاحتياجات الوظيفية لكل وحدة إدارية، وإعداد الوظائف المطلوبة و مسمياتها لإنجاز أعمال الوحدات.وتأتي هذه الورشة في إطار سعي أمانة العاصمة المقدسة لطرح عملية استشارية على معهد الإدارة العامة، وإشراكه في صياغة وإعداد توزيع الكوادر البشرية، وتنظيم العمل الإداري، وتصميم نماذج لكل وحدة إدارية لصياغة مخرجات وإنجازات أعمالها، إضافةً إلى مراجعة وتطوير دليل الوصف الوظيفي حسب الاحتياج المطلوب.وأوضح مدير إدارة التطوير الإداري بالأمانة صالح عيوني من جانبه ، أن الأمانة تسعى حالياً إلى تطوير القوى العاملة وقياس حجم العمل وتحديد الوقت اللازم لإنهاء المعاملات والمهام بجميع البلديات والإدارات والوحدات، منوهاً ببدئهم في توزيع النماذج الخاصة بالدراسة لجمع المعلومات بشكل مفصل، وتحديد الأهداف العامة للإدارات من قبل المشرفين على الوحدات الإدارية وتحليلها والخروج بتوصيات ومقترحات تطويرية لتحسين بيئة العمل و توظيف الكوادر البشرية الملائمة وفق المبادرات والخطط المستهدفة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .// انتهى //19:54ت م0220