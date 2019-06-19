الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واسفاز المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة على المنتخب الجزائري 41 -57 في ثاني مبارياته في البطولة العربية لكرة السلة للناشئين التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة .ويلعب المنتخب السعودي غدا ثالث مبارياته أمام مستضيف البطولة المنتخب المصري الساعة 7.00 مساء.وقدّم المنتخب السعودي مستوى فنيا مميزا، رغم أن المنتخب الجزائري يتفوق في الناحية الجسمانية والطول على المنتخب السعودي، حيث استطاع المنتخب السعودي التغلب على ذلك في النواحي الفنية والمهارية التي منحت المنتخب السعودي التفوق، وتألق صانع ألعابة المنتظر الزريقي في صناعة الألعاب والتصويبات الثلاثية، واللاعبان أسامة الزهراني ومرتجي آل مدن في الدخول والاختراقات والتسجيل .// انتهى //19:55ت م0221